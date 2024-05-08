سعر جرام الذهب يتراجع 110 جنيهات.. كم بلغت خسائر المعدن الأصفر في شهر؟

شهدت تحركات الذهب في أسواق الصاغة المصرية، خسائر كبيرة على مدار الشهر الماضي، ليتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 110 جنيهات خلال شهر، وسجل الجرام اليوم 3090 جنيهًا، مقارنة بـ3200 جنيهًا في 8 أبريل الماضي.

خسائر الذهب خلال شهر

وترصد الوطن من خلال السطور التالية، تفاصيل خسائر الذهب خلال شهر.

جرام الذهب عيار 24

بلغت خسائر جرام الذهب عيار 24 نحو 36 جنيهًا، بعد أن سجل اليوم 3531 جنيهًا، مقارنة مع 3567 جنيهًا سعر الجرام في 8 أبريل 2024.

جرام الذهب عيار 18

فيما بلغت خسائر جرام الذهب عيار 18 نحو 94 جنيهًا، بعد أن سجل اليوم 2649 جنيهًا، مقارنة مع 2743 جنيهًا سعر الجرام في 8 أبريل 2024.

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغت خسائر الجنيه الذهب نحو 880 جنيهًا، بعد أن سجل اليوم نحو 24 ألفًا و720 جنيهًا، مقارنة بنحو 25 ألفًا و600 جنيه سعر الجنيه في 8 أبريل 2024.