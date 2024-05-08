قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق بالجيزة في هذا التوقيت

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن «قرية أم خنان، غرب السكة الحديد بالحوامدية» الجمعة المقبلة.

قطع المياه لأعمال الصيانة

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال إصلاح الهبوط بخط الصرف الصحي قطر 700 مم بشارع الساحة بالحوامدية، الأمر الذي يستلزم تحويل خط مياه الشرب قطر 250 مم، المتعارض مع الأعمال، وقطع المياه لمدة 8 ساعات بداية من الساعة الـ 10 مساء يوم الجمعة الموافق 10 مايو الجاري وحتى الساعة الـ6 صباحا يوم السبت الموافق 11 من نفس الشهر، وذلك لإتمام أعمال الربط.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن رقم 125.