كيف يمكنك ترشيد استهلاك المياه في المنزل؟.. 8 نصائح ضرورية احرص عليها

ارتفاع فاتورة المياه من المشاكل التي تسبب إزعاجًا كبيرًا للمستهلكين، لذا يرغب العديد في معرفة طريقة الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، لذا نقدم حيلًا منزلية للحفاظ على كمية استهلاك المياه وتخفيض الفاتورة، وفقًا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حيل لترشيد استهلاك المياه

- يجب استخدام الغسالات «التحميل الأمامي»، لأنها تساعد على توفر استهلاك الكهرباء المياه بنسبة تصل لـ40% بالمقارنة بالغسالات الباب العلوي.

- حال الاستحمام يجب استخدام الدش المندفع بآخر منخفض التدفق، بالإضافة إلي تقليل وقت الاستحمام، وتجنب ملء حوض الاستحمام، لتتمكن من تقليل استهلاك المياه.

- متابعة الصيانة الدورية لصنابير المياه والمحابس والسخانات وخزان المرحاض «السيفون»، لأن أي مشاكل ينتج عنها تسريب في المياه وبالتالي زيادة فاتورة الاستهلاك.

- لا تستخدم الغسالة للملابس أو غسالة الأطباق إذا كانت غير ممتلئة، ويجب اختيار برامج موفرة للمياه.

- حال ملاحظة تسريب في البيت اقفل المحبس فورًا، وقم بتصليح التسريب بسرعة حتي توفر في فاتورة المياه.

تركيب عداد مياه منفصل

- ومن الحيل التي تساعد في المحافظة على فاتورة المياه، هي تركيب عداد مياه منفصل عن العداد المشترك، حتي تتمكن من مراقبة الاستهلاك وترشيده.

- تأكد من غلق الحنفية جيدًا بعد استخدام الأطفال سواء بعد غسيل الأيد أو الاستحمام.

- استخدم القطع الموفرة الذكية لتتحكمي في ضغط المياه، وتقليل الفاتورة بنسبة تصل لـ60 - 75%.