خريطة قطع المياه في عدة محافظات غدا.. المواعيد والأماكن

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدة مناطق بمحافظتي قنا والمنوفية غدا، وكذلك مواعيد ضخ المياه في مطروح اليوم.

مواعيد قطع المياه بالمنوفية

وأكدت شركة المياه بالمنوفية قطع المياه غدا الثلاثاء، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها «كفر المصيلحة وميت خاقان»، من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا من نفس اليوم، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

قطع المياه في قنا

كما قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إنه نظرا لأعمال إصلاح خط طرد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية لمدينة نقادة قطر 900 مم، فإنه سيتم قطع المياه عن مدينة نقادة وقرية كوم الضبع وقبلي الخطارة، اعتبارا من الساعة 5 مساء غدا الثلاثاء حتى 5 صباح الأربعاء 8 مايو.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم من قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، بتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترة العمل المذكورة ومحاولة عدم صرف كميات مياه كبيرة لعدم الضغط على محطات الصرف الصحي الفرعية والانتهاء من الأعمال في التوقيت المخطط لها، وللاستفسار والشكاوى الاتصال على الخط الساخن 125 أو 01275118225 أو 0101264697.

مواعيد ضخ المياه بمطروح

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، ضخ المياه اليوم في منطقة عمر دارة من الساعة 11 صباحا حتى 9 مساء.