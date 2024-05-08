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معلومات عن «ياسمين جونيور» ابنة ياسمين عبدالعزيز.. كم عمرها؟

كتب:

آية أشرف
03:18 ص | الأربعاء 08 مايو 2024
ابنة ياسمين عبدالعزيز

ابنة ياسمين عبدالعزيز

مداخلة هاتفية خفيفة وسلسة، من «ياسمين جونيور» ابنة ياسمين عبدالعزيز، خلال الجزء الثاني من حلقة والدتها ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، إذ تحدثت عن علاقتها بوالدتها، ومدى تقاربهما من بعضهما، لتتصدر محركات البحث على الفور، خاصة وأنها لم تظهر بوسائل الإعلام، إذ بدأ البحث عنها.

معلومات عن ياسمين جونيور

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، عدة معلومات عن ياسمين «جونيور» ابنة ياسمين عبدالعزيز، وفقاً لحديثها مع الإعلامية، إسعاد يونس.

من هي ياسمين «جونيور» ابنة ياسمين عبدالعزيز؟

تدعى ياسمين حلاوة.

في العقد الثاني من عمرها.

هي ابنة ياسمين عبدالعزيز الأولى، من زوجها الأسبق محمد حلاوة.

هي الابنة الوحيدة لها بجانب شقيقها سيف.

أنجبتها عقب خضوعها لعملية إزالة «أكياس الشوكولاتة» لتستطيع الحمل والإنجاب.

أطلق عليها والدها اسم والدتها.

أنجبتها ياسمين عبدالعزيز وهي في عمر 21 عاما.

لا تفضل الظهور مطلقاً في وسائل الإعلام.

 تخرجت في شهر يونيو 2021 في حفل كبير من أمام الأهرامات.

أكدت أنها تشبه والدتها في الملامح والطباع، وأنها قريبة جداً منها.

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