محمود مسلم: استقرار المنطقة وضمان أمن الأبرياء هدف مصر الأساسي

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إنَّ مصر أكثر دراية بالمفاوض الإسرائيلي وألاعيبه، بجانب تداخل مصر بالشأن الفلسطيني وهي تعلم كل الفصائل والعقلية والثوابت الفلسطينية، موضحاً أنَّ الهدف الأول من تدخل مصر هو استقرار المنطقة وضمان أمن الأبرياء واستقرار فلسطين وتأكيد التوافق الفلسطيني الفلسطيني.

وتابع «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الخلاصة»، والمُذاع على شاشة «قناة المحور»: «هذه المرة هي من المرات القليلة التي يوجد فيها توافق فلسطيني - فلسطيني بينما هناك تجاذبات بالداخل الإسرائيلي وخلافات جذرية بإسرائيل»، لافتا إلى أنَّ حماس أحسنت أمس بإرسال موافقات على المقترح المصري ما وضع الجانب الإسرائيلي في مأزق.

واستطرد: «كان هناك هجوم على حماس صباح الأمس من البعض وأرى أنه حقهم لأنها لم تكن أرسلت الموافقة بعد، وبالتالي العالم وقتها تحدث أنها تتقاعس في إتمام الهدنة، أما مساء الأمس بعد إرسال حماس الموافقة فالتنديد كله توجه لـ الجانب الإسرائيلي وما يفعله في شرق رفح والمعبر؛ لأن موقفها يدل على أنها تتفاوض وتحاول أن تتفاوض بيد وتضغط باليد الأخرى على المفاوض الفلسطيني بالضرب ومحاولة احتلال جزء من رفح».