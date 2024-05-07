محمود مسلم: مصر الأكثر دراية بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إنَّ أبرز المسارات التي تتحرك خلالها الدولة المصرية في إطار جهودها لدعم القضية الفلسطينية، مسارين؛ الأول هو مسار التهدئة والوصول إلى اتفاق عبر أجهزتها السيادية جنبا إلى جنب مع المسار الثاني وهو الدعم الإنساني وتوجيه كافة أوجه الدعم إلى غزة من خلال إرسال كم كبير من السلع والأدوية عبر معبر رفح.

إعلان وصول الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة

وتابع «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة»، المُذاع على شاشة «المحور»: «مصر هي الدولة الأكثر إرسالاً لهذه الإعانات بالإضافة إلى جهودها في إطار الاتفاقات ومنذ قليل تم إعلان وصول الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، فضلا عن وفود قطر وحماس وأمريكا، ونتمنى نجاح الجهود المصرية في الوصول إلى اتفاق هدنة يؤدي إلى استقرار المنطقة».

دور مصر فوق المزايدات

وأكد أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية فوق المزايدات وفوق أي شيء، ومصر على مر التاريخ هي الأهم والأقرب للشعب الفلسطيني والأكثر دراية بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي بحكم دخولها معهم حروب واتفاقات سلام ونزاع قضائي دولي انتهى باستلام «طابا».