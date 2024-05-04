كتلة الحوار تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

شارك الدكتور باسل عادل رئيس ومؤسس كتلة الحوار، على رأس وفد من قيادات الكتلة، لتهنئة الأقباط من أبناء الطائفة الانجيلية بعيد القيامة المجيد، وحضر وفد الكتلة الاحتفالية بقياده الدكتور أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ولفيف من القيادات الكنسية.

كما حضر العديد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، وضم وفد التهنئة المهندس حسام علي النائب الأول لرئيس كتلة الحوار والدكتور محمد عبد المجيد سكرتير عام اتحاد شباب الكتلة، والكاتب الصحفي حازم الملاح والصحفية نيرمين ميشيل أعضاء مجلس الأمناء.

وأعربت كتلة الحوار، عن أمنياتها بعيد سعيد للأخوة الأقباط الإنجيليين ولكل أقباط مصر، ولمصرنا الغالية مزيد من التقدم والازدهار، والحفاظ على وحدتنا الوطنية.