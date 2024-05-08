بيصلي وشيخ في البيت.. من هو «سيف» ابن ياسمين عبدالعزيز بعد أول حديث له؟

فاجأ سيف حلاوة، ابن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الأصغر، المتابعين بعد أول حديث إعلامي له، عقب مشاركته بمداخلة هاتفية مع الإعلامية إسعاد يونس، أثناء استضافتها للفنانة اليوم، في الجزء الثاني من لقائهما التلفزيوني.

وتحدث سيف حلاوة، عن علاقته بوالدته، وكيف يتشاركان الحديث والألعاب سويا.

وبدأ البحث عن سيف، ابن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الذي لم يظهر أمام الكاميرات مطلقاً.

من هو ابن ياسمين عبدالعزيز بعد أول حديث له؟

يرصد «الوطن» معلومات عن سيف، ابن ياسمين عبدالعزيز، وفقا لحديثه مع الإعلامية إسعاد يونس.

- يدعى سيف محمد حلاوة.

- الابن الثاني لها، التي أنجبته عقب سنوات من إنجاب ابنتها «ياسمين».

- يبلغ من العمر 13 عاما.

- أكد خلال الاتصال الهاتفي، أنه يحرص على الصلاة دوماً.

- وصفته ياسمين عبدالعزيز بـ«الشيخ».

- أوضح أنه قريب جداً من والدته، وأنها لا تفرق بينه وبين شقيقته.

- لم يفتعل المشكلات معها مطلقاً، إذ يجدها صديقته وأقرب شخص إليه.

ماذا قالت ياسمين عبدالعزيز عن أولادها؟

وقالت ياسمين عبدالعزيز، إنها قريبة جداً من أولادها، إذ اعتادت على بناء صداقة معهما، ويتمتعون بصراحة كبيرة في التعامل، كما أنها زرعت فيهما حب الخير، والتقرب إلى الله تعالى، وأنها لا تفرق بينهما مطلقاً، أو تجعل مشاعر الغيرة تنشأ بينهما.