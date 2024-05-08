«تليجراف»: سحب لقاح أسترازينيكا عالمياً بسبب آثاره الجانبية الخطيرة

صرحت صحيفة «التليجراف» البريطانية، أن شركة الأدوية العملاقة ستسحب لقاح أكسفورد - أسترازينيكا ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، نظرًا للاعتراف بإمكانية حدوث آثار جانبية نادرة وخطيرة.

لقاح أسترازينيكا

تم سحب ترخيص تسويق لقاح أكسفورد - أسترازينيكا في الاتحاد الأوروبي، بعد تقديم طلب السحب في 5 مارس ودخوله حيز التنفيذ.

ستُقدم طلبات مماثلة لسحب تراخيص تسويق لقاح Vaxzevria في الأشهر القادمة في بريطانيا والبلدان الأخرى التي وافقت على استخدامه.

وقرار سحب لقاح أسترازينيكا يضع حدًا لاستخدام اللقاح، الذي وصفه بوريس جونسون بأنه «انتصار للعلم البريطاني» ويُنسب إليه الفضل في إنقاذ حياة أكثر من 6 ملايين شخص.

وأعلنت شركة أسترازينيكا، أن اللقاح تمت إزالته من الأسواق لأسباب تجارية، وأنه لم يعد يتم تصنيعه أو توفيره، حيث حلت محله لقاحات محدثة تستهدف السلالات الجديدة.

وشهد اللقاح تدقيقًا مكثفًا في الأشهر الأخيرة بسبب تأثير جانبي نادر للغاية، حيث يمكن أن يسبب جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية، وأقرت شركة أسترازينيكا في وثائق تقدمت بها إلى المحكمة العليا في فبراير بأن اللقاح يمكن في حالات نادرة جدًا، أن يسبب جلطات.

وتم ربط اللقاح بما لا يقل عن 81 حالة وفاة في بريطانيا، بالإضافة إلى مئات الإصابات الخطيرة، وتقدم أكثر من 50 من الضحايا المزعومين وأقاربهم بدعوى قضائية ضد شركة أسترازينيكا في قضية أمام المحكمة العليا في بريطانيا.

لماذا جاء قرار سحب اللقاح؟

وأكدت شركة أسترازينيكا، أن قرار سحب اللقاح لا يتعلق بالدعوى القضائية أو اعترافها بإمكانية حدوث آثار جانبية خطيرة، وأشارت إلى أن التوقيت كان مجرد صدفة، وفقًا لتقرير نشرته «العربية Business».

وفي بيان لها، أعربت الشركة عن فخرها الكبير بالدور الذي لعبه لقاح Vaxzevria في إنهاء الوباء العالمي، ووفقًا لتقديرات مستقلة، تم إنقاذ حياة أكثر من 6.5 مليون شخص خلال السنة الأولى من الاستخدام فقط، وتم توفير أكثر من 3 مليارات جرعة على مستوى العالم.

واستكملت الشركة: تم التقدير لجهودنا من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم، ويُعتبر عملنا على نطاق واسع عنصرًا حاسمًا في إنهاء الوباء العالمي.

وأضافت أسترازينكا: مع تطوير مجموعة متنوعة ومتغيرة من لقاحات كوفيد-19 منذ ذلك الحين، هناك الآن فائض من اللقاحات الحديثة المتاحة، وقد أدى ذلك إلى تراجع الطلب على اللقاح السابق الذي لم يعد يتم تصنيعه أو توريده، ونتيجة لذلك، قررت شركة أسترازينيكا بدء عملية سحب تراخيص تسويق العقار داخل أوروبا.