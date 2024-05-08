«الأرصاد» تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب 10 محافظات اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم عضو بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بداية موجة حارة تضرب 10 محافظات بالصعيد وجنوب البلاد، بسبب تأثر المحافظات والمناطق الجنوبية، برياح شديدة الحرارة قادمة من جنوب وغرب البلاد.

بداية موجة شديدة الحرارة على 10 محافظات

وأضافت منار غانم في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ هناك تغير في مصادر الكتل الهوائية، بعد أن كانت تأتي من جنوب أوروبا على شمال البلاد وتعمل على تلطيف درجات الحرارة في طقس الأيام الماضية، إذ ستأتي بدءا من اليوم حتى الأسبوع المقبل من المناطق الصحراوية غرب وجنوب البلاد والصحراء الليبية، وستكون أكثر تأثيرًا على محافظات الصعيد وجنوب البلاد، وتمتد للداخل مع تقدم ساعات النهار حتى تصل الى منطقة مصر الوسطى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية.

درجات الحرارة اليوم على محافظات الصعيد

وعن دراجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس اليوم على محافظات الفيوم، وأسوان والأقصر والمنيا والوادي الجديد، ومحافظات شمال الصعيد وفقًا للأرصاد الجوية فقد جاءت كالتالي:

الفيوم: العظمى 31 الصغرى 18

بني سويف: العظمى 31 الصغرى 18

المنيا: العظمى 32 الصغرى 18

أسيوط: العظمى 32 الصغرى 18

سوهاج: العظمى 33 الصغرى 21

قنا: العظمى 34 الصغرى 23

الأقصر: العظمى 35 الصغرى 23

أسوان: العظمى 35 الصغرى 24

الوادي الجديد: العظمى 34 الصغرى 20

أبو سمبل: العظمى 35 الصغرى 24