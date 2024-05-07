«الأرصاد»: طقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد بداية من الغد وحتى الأسبوع المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر محافظات الصعيد بكتل صحراوية جديدة قادمة من الصحراء الغربية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي بداية من الغد الأربعاء.

طقس محافظات الصعيد

وقالت غانم في تصريحات لـ«الوطن»، إن تأثير الكتل الهوائية الشمالية ستظل مؤثرة اليوم على محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، وبدء من الغد ستتغير مسارات الكتل الهوائية لتصبح جنوبية غربية، وستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، ويعود الطقس شديد الحرارة.

درجات الحرارة على محافظات الصعيد

وعن قيم الحرارة اليوم الثلاثاء على محافظات أسوان والأقصر والوادي الجديد، ومحافظات شمال الصعيد وفقًا للأرصاد الجوية فقد جاءت كالتالي:

الفيوم: العظمى 29 الصغرى 18

بني سويف: العظمى 29 الصغرى 18

المنيا: العظمى 30 الصغرى 18

أسيوط: العظمى 30 الصغرى 18

سوهاج: العظمى 31 الصغرى 21

قنا: العظمى 33 الصغرى 23

الأقصر: العظمى 33 الصغرى 23

أسوان: العظمى 34 الصغرى 24

الوادي الجديد: العظمى 32 الصغرى 20

أبو سمبل: العظمى 33 الصغرى 24