انطلاق امتحانات نهاية العام للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمنوفية

انطلق منذ قليل، أول أيام امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية في محافظة المنوفية؛ إذ استقبلت جميع المدارس الطلاب لأداء امتحان الكمبيوتر والجبر والإحصاء للصف الثاني الإعدادي، وامتحان الكمبيوتر واللغة العربية للصف الأول الإعدادي، وامتحان اللغة العربية والتربية الدينية للصفين الرابع والخامس الابتدائي.

استعداد المدارس لاستقبال الامتحانات

وأكد محمود الفولي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات لـ«لوطن»، استعداد وجاهزية جميع المدارس لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات لمديري الإدارات التعليمية بالمتابعة المستمرة للامتحانات والنزول والمرور على المدارس للاطمئنان على مدى سير العملية الامتحانية.

امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي والخامس الابتدائي لمدة 7 أيام بداية من اليوم وحتى 14 مايو المقبل، أما امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستنتهي يوم 12 من نفس الشهر.

وتبدأ غدا امتحانات الشهادة الابتدائية، والمرحلة الثانوية تنطلق الثلاثاء 14 مايو، وتنتهي يوم 30 من الشهر ذاته.