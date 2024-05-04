«تعليم سوهاج» تعلن انتهاء استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم في سوهاج، إنهاء جميع التحضيرات والاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إنه المقرر أن تبدأ الامتحانات في الثامن من مايو لطلاب وصفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية.

توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات في سوهاج

وأشار وكيل تعليم سوهاج، إلى أنه تم تنسيق كامل مع جميع الجهات المعنية في المحافظة وفقًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لضمان توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة تطبيق القرارات الوزارية والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذها بدقة؛ بهدف ضمان إجراء الامتحانات في بيئة تربوية آمنة توفر مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأضاف في بيان صحفي اليوم، أن جميع الإدارات التعليمية في المحافظة قدمت بالاستعدادات اللازمة للامتحانات في جميع المراحل التعليمية، وسيتم استخدام جميع الإمكانات المتاحة في المديرية والإدارات التعليمية بشكل أمثل لتوفير البيئات المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

جاهزية المقرات لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة آمنة

أكد سليمان بخيت، وكيل المديرية، أن مديري الإدارات التعليمية وقادة التعليم بالمدارس يواصلون متابعة جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الامتحانات، وضمان توفير البيئات المناسبة لأداء الطلاب للامتحانات.

وأوضح عطا الميموني، مدير عام التعليم العام بديوان المديرية، أن جميع مدارس المحافظة في جميع مراحل التعليم أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني في المرحلة الثانوية.

وانتهت 138 مدرسة بقيادة أسامة النمر، مدير إدارة التعليم الثانوي، من الاستعداد لاستقبال الامتحانات التي ستؤديها 59572 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة.