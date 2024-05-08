من هو «سيد الدعاية» في كوريا الشمالية؟.. قدس شخصيات الزعماء لعقود

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، حضر جنازة كيم كي نام، المعروف بـ«سيد الدعاية» في كوريا الشمالية، والمتوفي مساء أمس، عن عمر ناهز 94 عاما، ومن المقرر أن يترأس «أون» لجنة الجنازة الحكومية لدفنه اليوم، فمن هو سيد الدعاية في كوريا الشمالية؟

معلومات عن سيد الدعاية في كوريا الشمالية

1- هو كيم كي نام، ويعرف المعروف بسيد العمليات الدعائية لعائلة كيم الحاكمة في كوريا الشمالية.

2- عمل سكرتيرا سابقا للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.

3- أشاد به زعيم كوريا الشمالية إشادة واسعة خلال جنازته.

4- قدم سيد الدعاية في بيونج يانج مساهمات، من أجل تنمية حزب العمل الكوري.

5- ساهم في تشكيل الرتب الثورية على أسس أيديولوجية لتقدم لقضية الاشتراكية.

6- عمل لعقود بالإشراف على العمليات الدعائية في النظام الشمولي.

رائد الدعاية لتقديس زعماء كوريا الشمالية

7- واحد من رواد الدعاية لتقديس شخصيات زعماء كوريا الشمالية السابقين والحالي.

8- عمل مديرا لإدارة الدعاية والإعلام منذ عام 1989 وحتى عام 2017.

9- تولى مسؤولية تنسيق الصحافة والإعلام في كوريا الشمالية.

10- خضع سيد الدعاية للعلاج من أمراض الشيخوخة منذ شهر أبريل من عام 2022.