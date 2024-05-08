إجراءات احترازية داخل لجان امتحانات صفوف النقل.. منها منع الهاتف المحمول

مع بدء ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، التي انطقلت منذ قليل بمادة امتحان اللغة العربية في تمام الساعة الـ9 صباحا وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة رسميا من المحافظين بجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، اتخذت وزارة التعليم بعض الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب والمعلمين.

حماية الطلاب والمعلمين بالمدارس

واستقبلت المدارس الطلاب قبل بدء الـ امتحانات بنصف ساعة وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس، وتعليمات بمنع الدخول بالتليفون المحمول وأي أجهزة إلكترونية تساعد علي الغش الإلكتروني سواء للطلاب أو المعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني ومصادرة أي تليفونات مع الطلاب.

عدم وجود أي مشاكل تعيق العملية الامتحانية

وأكدت المديريات التعليمية أن غرف العمليات متواصلة منذ صباح اليوم مع جميع الإدارات التعليمية للتأكد من عدم وجود أي مشاكل تعيق العملية الامتحانية، وإزالة أي عوائق بالامتحانات، مؤكدة على الالتزام بالتعليمات الصادرة ومنع أي شغب داخل اللجان الامتحانية.

وأضافت المديريات التعليمية، أن الامتحانات وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية وأن الأسئلة واضحة وبسيطة وتستهدف قياس نواتج التعلم عند الطلاب، موجها الطلاب بالكتابة بالقلم الجاف فقط بالورقة الامتحانية.

أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني إلكترونيا للطلبة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت، وورقيا لـ الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت أو بمدارس غير متصلة بالإنترنت وطلاب الدمج والمنازل والطلاب الذين يتعرضون لمشكلة تقنية.