«الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة في «ذي القعدة».. وفضل الأشهر الأحرم (فيديو)

ساعات قليلة تفصل الأمة الإسلامية عن حلول شهر ذي القعدة، حيث تستطلع دار الإفتاء مساء اليوم هلال شهر ذي القعدة عقب صلاة المغرب.

وشهر ذي القعدة أحد الأشهر الحرم التي لها فضل كبير وثواب عظيم، وهناك أمور مستحبة يجب الالتزام بها في أيام الأشهر الحرم «المحرم - رجب - ذو القعدة - ذو الحجة»، حيث سميت بالأشهر الحرم لأن الله عز وجل حرم فيها القتل، كما تُضاعف فيها الحسنات، لذلك يجب على العبد الإكثار فيها من الأعمال الصالحة.

فضل شهر ذي القعدة

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنّ الأشهر الحرم لها ميزة ومكانة، حيث قال الله عز وجل فيها: «فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ» (التوبة: 36)، موضحًا أنّ من ظلم الإنسان لنفسه ألا يغتنم هذه الأشهر أو أن يقع في الأخطاء أو أن يهمل هذه الأوقات المباركة، كما جاء عن أحد الصحابة أنّ العمل في هذه الأشهر ثوابه مضاعف والذنب فيها يضاعف وزره.

أعمال مستحبة في الأشهر الحرم

وأضاف «شلبي» في برنامج «حديث الروح» عبر شاشة القناة الأولى، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلمين أن يستغلوا هذه الأشهر بطاعة الله عز وجل، خاصة الصيام عبادة عظيمة كما قال النبي: «مَن صام يومًا في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار سبعين خريفًا».

وتابع أمين الفتوى، أنّه على المسلمين في الأشهر الحرم الإكثار من الأعمال الصالحة، كالصيام، والمداومة على قراءة القرآن والاستغفار، وصلاة الليل، والمحافظة على النوافل، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى اثنتي عشرة ركعة بالنهار أو بالليل بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة»، فضلا عن كثرة الصدقات، مستشهدًا بقول النبي: «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار».