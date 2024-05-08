«الإفتاء» تعلن نتيجة استطلاع هلال ذي القعدة اليوم.. اعرف موعد وقفة عرفة

تستطلع دار الإفتاء مساء اليوم الأربعاء 29 شوال 1445 هجرياً، الموافق 8 مايو 2024، هلال شهر ذي القعدة، عقب صلاة المغرب من خلال لجانها الشرعية؛ لتحديد موعد إجازة عيد الأضحى ووقفة عرفات.

ووفق الرؤية الشرعية، فإنّه حال ثبوت رؤية الهلال فإنّ يوم الخميس الموافق 9 مايو سيكون أول أيام شهر ذو القعدة، أما في حال تعذر رؤيته فإنّ يوم الخميس سيكون المتمم لشهر شوال، لتكون غرة الشهر يوم الجمعة 10 مايو 2024.

وقفة عرفات فلكيا

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، موعد ميلاد هلال شهر ذو القعدة وأول أيام الشهر، حيث ستكون غرة شهر ذو القعدة 1445 هجريا يوم الخميس 9 مايو الجاري، وتوافق وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكيًا يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، ويأتي موعد عيد الأضحى المبارك فلكياً يوم الأحد 16 يونيو 2024.

دعاء رؤية الهلال

عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهلال قال: «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ».

فضل شهر ذي القعدة

- شهرذي القعدة هو الشَّهر الحادي عشر في التَّقويم الهجري، وهو أحد الأشهر الحرم، وسُمي بهذا الاسم؛ لأن العرب كانوا يقعدون عن القتال فيه، وهو أول الأشهر الحرم المُتوالية، وفقا لما أوضحه مركز الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية.

- ذكر القرآن حرمة شهر ذي القعدة في قول الحق سُبحانه وتعالى: «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» (البقرة: 19).