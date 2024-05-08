«الإسكان»: بدء إجراء القرعة العلنية على وحدات المدن الجديدة 15 مايو

أعلن الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية «المرحلة التكميلية» باستاد المقاولون العرب، يومي 15 و16 مايو، للذين لم يحالفهم الحظ، ولم يقوموا بسحب مقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية، والمتقدمين برغباتهم على الموقع الإلكتروني خلال الفترة من 3 مارس حتى 21 من الشهر ذاته.

موعد تسليم الوحدات

وأوضح الشوربجي، إجراء القرعة العلنية لـ240 وحدة سكنية بمشروع جنة – مرحلة تاسعة تكميلي بمدينة القاهرة الجديدة، و240 وحدة سكنية بمشروع جنة – مرحلة عاشرة تكميلي بمدينة 6 أكتوبر، و71 وحدة سكنية بمشروع إسكان (المستقبل – الشباب – المطور) المرحلة الثانية بمدينة أسيوط الجديدة، يوم الأربعاء 15 مايو.

وأشار إلى إجراء القرعة العلنية لـ768 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث - المرحلة الثانية تكميلي بالعبور الجديدة، يوم الخميس 16 مايو.

تجدر الإشارة إلى أنه على الراغبين في حضور القرعة التواجد بمقر إجراء القرعة في اليوم المحدد من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، إذ تغلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهرا، للبدء في إجراء القرعة، ويجرى السماح بحضور القرعة للمتقدمين فقط، توقيع المتقدم شخصيا أو من ينوب عنه بتوكيل خاص، كما سيجرى إعلان نتائج القرعات على موقعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وبمقار أجهزة المدن المطروح بها الوحدات، وفرع البنك بالمدينة.