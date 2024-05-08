رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الإسكان»: بدء إجراء القرعة العلنية على وحدات المدن الجديدة 15 مايو

كتب:

أيمن حمزة
10:25 ص | الأربعاء 08 مايو 2024
وحدات سكنية

وحدات سكنية

أعلن الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية «المرحلة التكميلية» باستاد المقاولون العرب، يومي 15 و16 مايو، للذين لم يحالفهم الحظ، ولم يقوموا بسحب مقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية، والمتقدمين برغباتهم على الموقع الإلكتروني خلال الفترة من 3 مارس حتى 21 من الشهر ذاته.

موعد تسليم الوحدات

وأوضح الشوربجي، إجراء القرعة العلنية لـ240 وحدة سكنية بمشروع جنة – مرحلة تاسعة تكميلي بمدينة القاهرة الجديدة، و240 وحدة سكنية بمشروع جنة – مرحلة عاشرة تكميلي بمدينة 6 أكتوبر، و71 وحدة سكنية بمشروع إسكان (المستقبل – الشباب – المطور) المرحلة الثانية بمدينة أسيوط الجديدة، يوم الأربعاء 15 مايو. 

وأشار إلى إجراء القرعة العلنية لـ768 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث - المرحلة الثانية تكميلي بالعبور الجديدة، يوم الخميس 16 مايو.

تجدر الإشارة إلى أنه على الراغبين في حضور القرعة التواجد بمقر إجراء القرعة في اليوم المحدد من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، إذ تغلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهرا، للبدء في إجراء القرعة، ويجرى السماح بحضور القرعة للمتقدمين فقط، توقيع المتقدم شخصيا أو من ينوب عنه بتوكيل خاص، كما سيجرى إعلان نتائج القرعات على موقعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وبمقار أجهزة المدن المطروح بها الوحدات، وفرع البنك بالمدينة.

اقرأ المزيد:

«الإسكان» تطرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع في «أسيوط الجديدة»

 معهد بحوث الإلكترونيات يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

أنشطة متنوعة لجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية خلال الفصل الدراسي الأول

اللجنة التنسيقية للسكان في محافظة أسيوط تناقش خطتها التنفيذية الجديدة

رابط حجز وحدات الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة.. مستمر حتى نهاية اليوم

خطوات حجز شقق الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة.. يبدأ غدا

حجز شقق الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة.. المواعيد والأسعار والمساحات

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسيوط.. اعرف المواعيد الجديدة

غدا آخر موعد لحجز شقق الإسكان المتميز في أسيوط الجديدة.. اعرف التفاصيل

«أسيوط الجديدة»: طرح 5 مواقع استثمارية متنوعة بمساحات مختلفة

نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتابع تنفيذ مشروعات المنصورة الجديدة

تعيين المهندس أحمد شوقي نائبا لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

«المجتمعات العمرانية» تطلق مبادرة لتسريع إجراءات تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة

ورشة عمل لقيادات وموظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول الحياد التنافسي

«المجتمعات العمرانية»: تعديل 23 خط سير بمنظومة النقل في أكتوبر والقاهرة الجديدة

المجتمعات العمرانية: توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدن الجديدة
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.