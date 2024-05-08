كريستين ستيوارت مخرجة للمرة الأولى في «The Chronology of Water»

بدأت النجمة الأمريكية كريستين ستيوارت العمل على تجربتها الروائية الطويلة الأولى كمخرجة، والمقتبسة عن مذكرات الكاتبة ليديا يوكنافيتش بعنوان «The Chronology of Water»، وهو من بطولة النجمة الشابة إيموجين بوتس، وفقا لما كشفه موقع «هوليوود ريبورتر».

وقررت كريستين ستيورات أن تبدأ تصوير الفيلم في أوروبا بدلا من لوس أنجلوس، وذلك بسبب اعتراضها على آليات العمل في هوليوود، حيث وقع اختيارها على دولة لاتفيا لرغبتها الشديدة في التمتع بالحرية الإبداعية خارج حدود هوليوود على حد تعبيرها.

كريستين ستيوارت تعيد بناء المدن الأمريكية في لاتفيا لتصوير فيلمها

وكشفت الممثلة والمخرجة الأمريكية أنه سيتم تحويل مواقع التصوير في لاتفيا لتناسب مختلف المدن الأمريكية التي ستظهر في الفيلم، بما في ذلك نيويورك وسان دييجو.

وأوضحت سبب رغبتها في الابتعاد عن هوليوود قائلة: «هناك ثقافة سينمائية ناشئة في لاتقيا، وأنا أهتم بالطريقة التي نصنع بها الأفلام هنا في الولايات المتحدة، لكنني كنت بحاجة إلى نوع من الانفصال الجذري، أنا لم أصبح مخرجة بعد أريد صنع فيلم كأفلام الطلاب ولكن لن أستطيع القيام بذلك هنا».

«ستيوارت» تنتقد طريقة التعامل مع المخرجات في هوليوود

وانتقدت «ستيوارت» طريقة التعامل مع المخرجات في هوليوود، والتي تجبر النساء على التنازل كمخرجات أفلام من أجل النجاح، على حد تعبيرها، حيث أنها واجهت صعوبات عديدة في محاولة إنتاج الفيلم على مدار 7 سنوات ماضية، ولكنها الآن على بعد أسبوعين من بدأ عملية إنتاج الفيلم.