فيلم «The Fall Guy» يحقق إيرادات 65 مليون دولار في 3 أيام

تصدر فيلم The Fall Guy شباك التذاكر الأمريكي لليوم الثالث على التوالي، محققًا إيرادات بلغت 7.7 مليون دولار، لتصل بذلك إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم إلى 25.5 مليون دولار، بينما وصلت إيراداته الخارجية إلى 36.9 مليون دولار، وإجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن 65.4 مليون دولار، وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وحقق فيلم The Fall Guy في أول أيامه بالسينما المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية 10.4 مليون دولار، وفي اليوم الثاني 10.2 مليون دولار، قبل أنّ تتراجع الإيرادات في يومها الثالث إلى 7.7 مليون دولار، بينما تتراوح ميزانية الفيلم ما بين 125 و150 مليون دولار.

قصة وأبطال فيلم The Fall Guy

وتدور أحداث الفيلم حول كولت سيفرز، ممثل يعمل كدوباير لنجم الحركة الشهير توم رايدر، وبعد تعرضه لإصابة بالغة خلال إحدى الحركات التي حدثت بشكل خاطئ، ليتخلى عن حياته المهنية وصديقته جودي التي تعمل كمصورة ويعمل في مطعم صغير، لكنه يتلقى مكالمة هاتفية من منتج أفلام توم رايدر يخبره أنّ جودي ستخرج أول فيلم لها وتريد مشاركته معها، لكن يختفي توم بعد تورطه في مشكلة بسبب المخدرات، ويطلب المنتج من كولت أنّ يجده قبل أن يتسبب غيابه في إلغاء الفيلم.

فيلم The Fall Guy من إخراج ديفيد ليتش، ويضم في بطولته مجموعة واسعة من فناني هوليوود من بينهم رايان جوسلينج، إيميلي بلانت، هانا وادنجهام، تيريزا بالمر، ستيفاني هسو، ووينستون ديوك، وهو مأخوذ عن مسلسل بنفس العنوان في الثمانينيات.