ضبط 1.5 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، حملة تموينية مكبرة بالأسواق؛ تمكنت خلالها من ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز، والمحظور تداوله خارجها، وذلك قبل بيعه في السوق السوداء، والتربح من فارق السعر، فضلًا عن ضبط كمية كبيرة من السجائر دون فواتير، إلى جانب تحرير عدة محاضر بيع أزيد من السعر الرسمي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على مختلف المحال والأسواق لضبط الأسعار وإحكام السيطرة والتأكد من مطابقة المعروضات للشروط الصحية.

ضبط طن ونصف دقيق

وتمكنت الحملة التي شنتها الرقابة التموينية بمحافظة الفيوم من ضبط طن ونصف دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدي؛ يتكون من 30 جوالا وزن الواحد 50 كيلوجراما، إذ جرى تجميعها من أحد المخابز تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، وتحرر المحضر اللازم، وإحالة المتهمين للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

ضبط سجائر دون فواتير

كما تمكنت الحملة التموينية من ضبط نحو 290 علبة سجائر دون فواتير في أحد المحال، فضلًا عن تحرير 3 محاضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمي بإجمالي 160 علبة جرى مصادرتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تحرير 11 محضرًا متنوعًا

وذكر المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في بيان، أنّ حملة تموينية مكبرة من إدارة تموين إبشواي، تمكنت من تحرير 11 محضرًا متنوعًا لعددٍ من المخالفين، تضمنت الآتي:

تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن.

تحرير محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

تحرير 3 محاضر عدم منح المواطنين بون صرف الخبز.

تحرير 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.