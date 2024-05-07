ضبط 4 أطنان دقيق وسلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

تمكنت حملة تموينية مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من ضبط 4 أطنان دقيق ومواد غذائية وسكر وزيت تموين قبل تهريبها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح مالية طائلة من فارق السعر، ومنع وصول الدعم لمستحقيه، خلال حملة مكبرة شنتها على مختلف المخابز والمحال ومكاتب التموين بنطاق مركز يوسف الصديق.

وأوضح المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنّ ذلك يأتي ضمن استمرار تنفيذ الحملات المكثفة، واستجابةً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

ضبط 500 كيلو دقيق سياحي مجهول المصدر

وكشف وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إنّ الحملة التموينية التي شنتها إدارة تموين يوسف الصديق، من ضبط نصف طن دقيق سياحي مجهول المصدر، وليس له أيّ فواتير، وذلك داخل إحدى المخابز.

ضبط كمية كبيرة من السلع التموينية

كما تمكنت الحملة التموينية من تحرير 4 محاضر جنح ضد تجار تموين بسبب قيامهم بتجميع كميات كبرى من السلع التموينية بقصد الاستيلاء عليها وبيعها في السوق السوداء، للتربح من فارق السعر، حيث تضمنت الآتي:

ضبط 500 كيس مكرونة تموينية لدى تاجر تمويني، وتحرير محضر ضده، وأخطرت الجهات المختصة.

ضبط 400 كيس مكرونة تموينية لدى تاجر تمويني، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

ضبط 400 زجاجة زيت تمويني بالإضافة إلى 400 كيلو سكر تمويني قبل بيعهم في السوق السوداء، وتحرر المحضر اللازم.

ضبط 200 زجاجة زيت تمويني و200 كيس مكرونة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة.

تحرير 20 محضرًا متنوعًا

كما تمكنت الحملة من تحرير 20 محضرًا متنوعًا ضد عدد من المخالفين، بينها 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية، و10 محاضر عدم الالتزام بالمواعيد الرسمية لتجار مشروع جمعيتي، وبدالين تموين، فضلًا عن تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية في محال البقالة.

التحفظ على المضبوطات

جرى التحفظ على المواد الغذائية والسلع المضبوطة التموينية والغير تموينية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.