«الأرصاد» تحذر من طقس غدا الخميس في 23 محافظة.. الحرارة تكسر حاجز الـ40 درجة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الخميس على جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة تؤدي لرفع الحرارة العظمى على شمال البلاد والقاهرة بنحو 6 درجات، في حين تصل لـ8 درجات على محافظات جنوب البلاد.

موجة شديدة الحرارة على 23 محافظة

وأضافت الأرصاد الجوية في تقرير تفصيلي، أنَّ هناك منخفض خماسيني يصاحبه كتل صحراوية شديدة الحرارة من الصحراء الليبية وجنوب البلاد، تعمل على ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدا حيث ستكون ذروة الموجة الشديدة الحارة غدا على محافظات «القاهرة - الإسكندرية - مطروح - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس- شمال وجنوب سيناء)، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بدء من طقس الجمعة، في حين يستمر تأثير الموجة الشديدة الحرارة على كل من محافظات «الفيوم - بني سويف- المنيا - أسيوط- سوهاج - قنا - أسوان - البحر الأحمر- الأقصر- الوادي الجديد»، حتى منتصف الأسبوع المقبل حيث تكسر الحرارة حاجز الـ40 درجة.

درجات الحرارة غدا الخميس 9 مايو

- القاهرة والوجه البحري العظمى 36 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 35 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 27 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 10 مايو

- القاهرة والوجه البحري العظمى 33 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 38 والصغرى 22 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 123 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 11 مايو

- القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 34 والصغرى 16 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 19 درجة مئوية.