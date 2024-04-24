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الحكومة تسند لـ«النقل» استكمال إجراءات مشروع الهيدروجين الأخضر

كتب:

أسماء زايد
02:04 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

أصدرت الحكومة قرارًا بتكليف وزارة النقل باستكمال الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء في ميناء الإسكندرية.

ويأتي هذا القرار بعد متابعة مجلس الوزراء ما يجرى اتخاذه من خطوات وإجراءات بشأن التعاقد لتنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة «ديمي هايبورت إنرجى إن في»، وكذا التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التعاون ذات الصلة.

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