«النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية

كشفت وزارة النقل تفاصيل اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إذ ناقشت الميزانية العمومية إلى جانب إقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023-2022 وكذلك إقرار تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.

تطوير الخطين الأول والثاني للمترو

وخلال الاجتماع، جرى استعراض مجهودات الشركة خلال الفترة الماضية وخطة تطوير الخطين الأول والثاني للمترو، وجرى استعراض الجهود التي بذلها العاملون بالشركة في صيانة وتشغيل الأسطول الحالي لقطارات المترو.

وأوضح التقرير التناقص الكبير في حجم الأعطال نتيجة للصيانة المستمرة والدورية وذلك بالتزامن مع تصنيع وتوريد 55 قطارًا للخط الأول للمترو، بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية العالمية.

تحسين الخدمة لجمهور الركاب

وشددت وزارة النقل على أهمية تطوير الخطين الأول والثاني للمترو لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة مع نقلهما لملايين الركاب يوميا وكذلك مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة وتقليل التلوث وزمن الرحلات، إذ يعد المترو افضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.

وأوضحت وزارة النقل أنَّ المرحلة المقبلة تحتاج إلى العمل على مدار الساعة والمتابعة الدقيقة لنظم الإدارة والتشغيل والصيانة طبقاً للمعايير العالمية والاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر للعاملين والمهندسين باعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة استمرار الانضباط التام في العمل وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه، طبقا لكارت الوصف الوظيفي له، مشيدا بجهود جميع العاملين في شركة مترو الأنفاق خلال الفترة الماضية.