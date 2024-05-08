ضبط 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المعصرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام 4 أشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، بعقار ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل العقار المُشار إليه، وتبين وجود (حفرة بقطر 2 متر – وعمق 11 متر- الأدوات المستخدمة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.