«صحة الدقهلية»: ضبط 51 منشأة غذائية دون ترخيص

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، شن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية حملة على 174 منشأة غذائية، تحت إشراف دكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي.

حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وأوضح شريف مكين، أنه جرى شن حملات تفتيشية على 174 منشأة، تبين أن 51 منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

تحرير 146 محضر بالمخالفات الغذائية بالدقهلية

وكشف مكين أن الحملات تمكنت من تحرير 146 محضرا وسحب 77 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 951 كيلو من أغذية متنوعة و209 لترات عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

استمرار الحملات على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وأكد استمرار إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية في عمل وشن حملات بشكل مستمر ومفاجئ في مختلف المراكز بمحافظة الدقهلية، حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة.

وأشار أن الحملات جاءت من أجل التأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين في مختلف المنشآت الغذائية من أجل الحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين.