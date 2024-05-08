قيمتها 25 مليون جنيه.. ضبط 3 متهمين بترويج مخدرات في الشرقية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الشرقية، بتصنيع المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبحوزتهم (كمية من الترامادول المخدر وزنت 100 كيلو جرام – و12 كيلو جرام من مخدر الآيس – و8194 لمخدر الحشيش- وكميات كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع– والأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع - وسيارة)، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ25 مليون جنيه تقريبا.