عبير فؤاد تحذر مواليد 5 أبراج.. ماذا سيحدث لهم في شهر مايو؟

مع بداية كل شهر، يهتم محبو الفلك بالتعرف على حظهم في هذا الشهر، الأمر الذي يجعل خبراء الفلك يطلقون تحذيراتهم لأصحاب الأبراج المختلفة في كل شهر، من مواقف عديدة، ومن ضمنهم خبيرة الفلك عبير فؤاد، التي أطلقت تحذيرات جديدة لعدد من الأبراج في شهر مايو الجاري.

ماذا سيحدث لـ5 أبراج في شهر مايو؟

نشرت عبير فؤاد سلسلة من الفيديوهات، تحذر خلالها 5 أبراج خلال شهر مايو، سواء على مستوى الحياة العملية أو العاطفية، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية:

1) الجوزاء:

أكدت عبير فؤاد أنه على الرغم من أن المريخ في وضع داعم لأصحاب برج الجوزاء، ما يمنحهم طاقة في العمل وحظ كبير، إلا أنهم معرضون بقوة إلى الحسد، وتحديدا في النصف الثاني من الشهر.

وأضافت: «سيكون أمامكم ضغوطات عديدة وستكونون عرضة للاستفزاز وبالتالي يجب مراجعة كل الخطوات وعدم المغامرة»، فيما انتقلت إلى الحياة الاجتماعية مؤكدة: «قد يكون هناك سوء تفاهم مع الأهل أو الأقارب أو الأصحاب، لذا أنصحكم بعدم الدخول في أي جدال تحديدا يومي 17 و18 مايو».

2) العقرب:

حذرت عبير فؤاد مواليد برج العقرب من التعرض لضغوط كبرى خلال شهر مايو، موجهة نصيحة لهم بضرورة الحذر خلال هذا الشهر، وأكدت أن حياتهم ستشهد تحسنا تدريجيا بدايةً من يوم 20 مايو، موضحة: «لازم تاخدوا بالكم طول الوقت لأن الكواكب في مواجهتكم، وده معناه أنكم عرضة إن حد ياخد حق من حقوقكم أو يحاول يوقعكم في أخطاء، لذا تجنبوا توقيع الأوراق والعقود واحموا نفسكم من أي مكائد».

وعن الحياة العاطفية لمواليد برج العقرب، قالت: «ستكونون عرضة للعصبية والحساسية ستكون أزيد، بالتالي حاولوا ألا تصعدوا المواقف وحاولوا مقاومة رغباتكم في العند والتمرد، ولو مش مرتبطين فهذا الشهر غير مناسب للارتباط».

أبراج معرضة للحسد في شهر مايو

3) الثور:

«طول الشهر لازم تاخدوا بالكم من الحسد»، هكذا حذرت خبيرة الفلك مواليد برج الثور خلال شهر مايو، موضحة: «أموركم يجب أن تتم في سرية، ولا تفتخروا بأي انجازات أو ممتلكات لديكم».

4) الحمل:

أكدت عبير فؤاد أنّ مواليد برج الحمل في شهر مايو يميلون إلى التبذير والتسرع في القرارات المالية، محذرة: «حاولوا تاخدوا بالكم بعدم المغامرة في القرارات».

5) السرطان:

آخر الأبراج التي وجهت عبير فؤاد تحذيراتها لهم هي السرطان، مؤكدة أن طوال شهر مايو سيكون المريخ في وضع معاكس لمواليد برج السرطان، ما يجعلهم عرضة لحروب في العمل، مشددة: «لازم تكونوا على حذر ولا تدخلوا في حالة غضب مهما حدث».

واختتمت: «مواليد العشرية الأولى في التلت الأخير من الشهر سيكونوا عرضة للحسد بشكل كبير ابتداءً من يوم 20 مايو تحديدا، أنصحكم ألا تعلنوا عن خطتكم».