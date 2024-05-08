مطلي بالذهب ويضم كنيسة وكازينو وسينما.. 7 معلومات عن قصر بوتين

لم يكن تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا للمرة الخامسة، أمس، وحده المشهد اللافت، بل جذب القصر الرئاسي -الذي شهد الحفل- أنظار العالم، ما أثار فضول وسائل الإعلام العالمية، إلى تسليط الضوء على القصر، ورصد أبرز المعلومات عنه، إذ نشرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، تقرير فيديو لكاميرا خفية للقصر من الداخل، كانت قد صورته في وقت سابق، كشف أبرز تفاصيله.

7 معلومات عن قصر بوتين الفخم

يستعرض «الوطن» خلال السطور المقبلة، أبرز 7 معلومات عن القصر الرئاسي لبوتين.

1- تبلغ مساحة قصر بوتين أكثر من 17 ألف مترمربع، ويطل على البحر الأسود

2- يضم مجمعًا تحت الأرض مكون من 16 طابقًا.

3- يشمل 11 غرفة نوم.

4- يتضمن كازينو وسينما وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة.

5- القصر مزين بالحلي والزخارف الذهبية المبهرجة.

6- يضم كنيسة تقليدية كاملة مع عرش خشبي خاص بها لـ بوتين، بجانب أيقونات وصور دينية مقدسة.

7- تحتل كنيسة بوتين الشخصية مركز الصدارة بمذبح مُذهّب وجدارية أرضية رخامية.

أدى الرئيس الروسي، أمس الثلاثاء، اليمين الدستورية في حفل تنصيب ضخم ليبدأ ولاية خامسة مدتها 6 سنوات في مراسم أقامها الكرملين.