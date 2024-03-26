عاجل.. إصابة نجم منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة كرواتيا

تعرض محمد شريف، لاعب منتخب مصر، للإصابة بنزلة برد خلال الساعات الماضية داخل معسكر المنتخب الوطني في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك قبل ساعات قليلة على انطلاق مواجهة الفراعنة أمام كرواتيا، في نهائي كأس عاصمة مصر، والذي يطمح حسام حسن، مدرب الفراعنة، في حصده كأول بطولة له مدربا للمنتخب الوطني.

وعلم «الوطن سبورت» أن محمد شريف لاعب فريق الخليج السعودي تعرض للإصابة بنزلة برد في الساعات الماضية، وهو ما أدى لاستبعاده من التدريبات منتخب مصر الختامية، استعدادا لمواجهة نظيره الكرواتي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

محاولات لتجهيز محمد شريف للحاق بمباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة

وسيتم تجهيز اللاعب في الساعات القليلة الجارية على أمل اللحاق بمواجهة مصر وكرواتيا، إذ أنه المهاجم الثاني في صفوف الفراعنة بعد مصطفى محمد، الذي نجح في تسجيل هدف الفراعنة بالمباراة الماضية ضد نيوزيلندا بنصف نهائي كأس عاصمة مصر.

حسام حسن يفضل إراحة محمد شريف بعد إصابته في معسكر منتخب مصر

وفي الساعات الماضية، فضل حسام حسن إراحة محمد شريف عقب إصابته بنزلة برد، وذلك لاستعادة اللاعب لعافيته وكامل تركيزه من أجل الظهور في مباراة اليوم أمام كرواتيا، والتي تعد الاختبار الثاني لـ«العميد» مدربا للمنتخب الوطني بعد مواجهة نيوزيلندا الماضية.

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة مصر وكرواتيا تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على قناة ON Time Sports 1 HD.