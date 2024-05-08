«الشباب والرياضة» بكفر الشيخ تحصد 6 ميداليات في مهرجان «إبداع»

حصد منتخب مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، 6 ميداليات، في مهرجان إبداع لمراكز الشباب «الموسم الرابع»، في المجالات الثقافية والفنية والرياضية للعام 2023 - 2024،

وأسفرت النتائج النهائية لمهرجان إبداع لمراكز الشباب «الموسم الرابع»، في المجالات الثقافية والفنية والرياضية للعام 2023 - 2024، عن فوز منتخب مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، بالمركز الأول في سباق مجال «الدوري الثقافي المعلوماتي»، والمركز الثالث في مجال «العزف الفردي»، وأيضاً المركز الثالث في مجال «الفنون التشكيلية»، والمركز الثالث في مجال «الفنون الشعبية»، وجاءت أيضاً بالمركز الثالث في مجال «العزف الجماعي»، كما حصلت على أفضل مصمم أزياء مجال «الفنون الشعبية» «فردي».

وكيل الوزارة يهنئ الشباب الفائزين بمهرجان إبداع

وفي هذا الشأن، تقدم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتهنئة للشباب الفائزين بمهرجان إبداع، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعد أنّ شارك الشباب في منافسات قوية مع عدد كبير من الفرق المتنافسة من جميع أنحاء الجمهورية، مشيداً بالجهود التي بذلها شباب المراكز بمحافظة كفر الشيخ، أثناء تدريباتهم المكثفة، استعداداً للمشاركة في المهرجان، والأداء المذهل الذي قدمه هؤلاء الشباب، حتى تمكنوا من تحقيق نتائج إيجابية والحصول على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

مهرجان إبداع

ومهرجان إبداع واحدا من أبرز المهرجانات الثقافية، والفنية، والإبداعية، والذي يجتمع به العديد من المواهب المبدعة من مختلف المجالات للتنافس، وتبادل الخبرات، خاصةً في ظل التطور الكبير، الذي شهدته المسابقة، من خلال زيادة عدد مجالات التنافس بها وتنوعها.

ويشمل المهرجان، التسابق في مجالات «الابتكارات العلمية، والأفلام القصيرة، والرواية، والخط العربي، والبحث الرياضي، والشطرنج، والكاريكاتير، والأشغال الفنية، والنحت، والتصوير الضوئي والزيتي، ومجال المراسل الإذاعي والتليفزيوني، والإنشاد الديني، والترانيم، والفنون الشعبية والمسرحية»، وغيرها.

وجاءت مشاركة هؤلاء الشباب، بتلك المسابقة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، وفوزي حسيب، مدير المشروعات الشبابية، وفريق عمل إدارة الشباب.