نائب محافظ القاهرة: جار العمل على تحويل منطقة شق الثعبان لمدينة عالمية للرخام

كثفت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولاتها الميدانية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وذلك بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره وممثلي الهيئة الهندسية وشركات المرافق العاملة بالمشروع.

وأكدت نائب المحافظ، في بيان، أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، في إطار استهداف الدولة لتحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت، طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهذا الشأن وتعليمات محافظ القاهرة.

نسب التنفيذ

واستعرضت نائب محافظ القاهرة الموقف الحالي لأعمال التطوير بالمرحلة الأولى ونسب التنفيذ الذي تم إنجازها في مجال إمدادات المياه و الصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وغيرها من مراحل التطوير من أعمال رصف للطرق طبقا للخطة الموضوعة والجداول الزمنية المحددة في إطار جهود تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة المنطقة وتطوير البنية التحتية بها، عبر القيام برصف الطرق وعمليات التجميل وتنسيق الموقع العام لتحويلها لمدينة عالمية للرخام والجرانيت باعتبار أن المنطقة أحد أهم تجمعات هذه الصناعة؛ من أجل تعظيم صادراتها.

حملات نظافة

كما تابعت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية الإجراءات التي يجرى اتخاذها لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بالمنطقة، ورفع كفاءة المنطقة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للعمل على مواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة.

وعلى هامش الجولة، وجّهت بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات وإزالة الإشغالات الخاصة بالمصانع والورش والمعارض لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري اللائق بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة والتجميل وبالتعاون مع مديري المتابعة الميدانية والإنارة والإشغالات ومشرفي المربعات.