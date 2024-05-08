تعليم قنا: انتظام امتحانات النقل في المراحل التعليمية المختلفة

حذر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، من أي تهاون أو تقصير في أعمال المراقبة والملاحظة للامتحانات، والتعامل بأمانة واجبة لتحقيق الأهداف المرجوة من الأجيال المقبلة، وذلك أثناء تفقده أعمال امتحانات النقل للصفوف السادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول الثانوي، التي بدأت اليوم بقنا، حيث تابع الوكيل امتحان اللغة العربية للصف السادس بمدرسة الحميدات الابتدائية، وامتحانات الصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية بمدرسة نجع منصور للتعليم الأساسي، والصف الأول الثانوي بمدرسة السلام الثانوية النموذجية بنين التابعة لإدارة قنا التعليمية.

امتحانات الترم الثاني

وشدد الوكيل على تطبيق كافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهاتف المحمول وتوزيع الطلاب ونظافة اللجان، وكذلك تحري الدقة عند تحرير محاضر فتح وغلق الأسئلة وإحكام إغلاق أبواب المدارس.

تعليم قنا

كما وجه إلى توقيع الملاحظين على أوراق الأسئلة وانتظام الزائرين المتابعين من قبل المديرية والإدارة التعليمية، واطمأن من خلال حواره مع الطلاب للمراحل التعليمية الثلاث على مطابقة أسئلة الامتحان لمواصفات الورقة الامتحانية وخلوها من أي تعقيد أو صعوبة، وتابع دخول طلاب الصف الأول الثانوي إلى منظومة الامتحان الالكتروني باستخدام التابلت لنسبة 85% من أسئلة الامتحان، بينما يمتحنون سؤالا ورقيا بنسبة 15% بحسب القرار الوزاري المنظم لذلك.