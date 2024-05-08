أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-5-2024.. عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-5-2024 حالة من الاستقرار، داخل محلات الصاغة، إذ سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق نحو 3090 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديث للشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 3531 جنيها، بدون مصنعية أو أي مصاريف أخرى.

سعر الذهب عيار 18

وسجل عيار 18 نحو 2649 جنيهًا للشراء، بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 14

سجل عيار 14 نحو 2060 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 24720 جنيهًا للشراء، فيما سجلت سعر الأونصة عالميا مبلغ 2316 دولارا.