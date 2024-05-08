فقدان شهية وألم في الحوض.. أبرز 6 أعراض للإصابة بسرطان «المبيض»

سرطان المبيض من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بعد سرطان الرحم، ولكن لحسن الحظ يمكن اكتشاف هذا المرض في مراحله المبكرة وعلاجه بفعالية إذا تمّت ملاحظة بعض العلامات التحذيرية مبكرًا.

وفي اليوم العالمي لسرطان المبيض، نستعرض أبرز 6 أعراض لسرطان المبيض، وذلك استنادًا إلى تقرير رسمي صادر عن هيئة الدواء المصرية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان المبيض، ضمن حرصها على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

أبرز أعراض الإصابة بسرطان المبيض

1- الانتفاخ والشعور بالامتلاء أو زيادة حجم البطن.

2- فقدان الشهية والوزن والشعور بالشبع بسرعة.

3- ألم في منطقة الحوض أو البطن.

4- رغبة ملحة للتبول أو زيادة مرات الرغبة في التبول.

5- تغيرات في عادات الأمعاء من إسهال أو إمساك.

6- نزيف مهبلي غير طبيعي.

ماذا تعرف عن سرطان المبيض؟

وأوضحت هيئة الدواء أن سرطان المبيض هو ورم خبيث يُنشأ في المبيض، يحدث عند نمو خلايا غير طبيعية في المبيض، مناشدة المرضى في حال ظهور هذه الأعراض بضرورة استشارة الطبيب المختص للحصول على الرعاية الطبية اللازمة لتفادي أي مضاعفات صحية محتملة.