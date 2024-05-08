وكيل «تعليم الشرقية»: لا شكاوى من امتحانات اليوم الأول لصفوف النقل

أكد علي عبد الرؤوف أحمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، عدم تلقي أي شكاوى بشأن امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني دور مايو 2024.

عدم خروج الأسئلة عن المقرر الدراسي

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم، تفقد لجان مدرسة الخضارية للتعليم الأساسي بإدارة الإبراهيمية التعليمية، واطمأن من الطلاب على امتحان مادة اللغة العربية والخط للصف الرابع والخامس الابتدائي ومادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي فترة أولى وعدم خروجه عن المقرر الدراسي.

توفير الراحة بشكل دائم للطلاب

كما اطمأن على توفير الراحة بشكل دائم للطلاب والطالبات مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة في لجان الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة.

وأوصى بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لجميع بيانات الطلاب وتوقيع الملاحظين على تكت اسم الطلاب الموجود بورقة الإجابة، مشددا على عدم اصطحاب الموبيل داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين، فضلا عن الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة.