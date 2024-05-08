رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وكيل «تعليم الشرقية»: لا شكاوى من امتحانات اليوم الأول لصفوف النقل

كتب:

نظيمة البحرواي
03:20 م | الأربعاء 08 مايو 2024
امتحانات النقل

امتحانات النقل

أكد علي عبد الرؤوف أحمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، عدم تلقي أي شكاوى بشأن امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني دور مايو 2024.

عدم خروج الأسئلة عن المقرر الدراسي 

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم، تفقد لجان مدرسة الخضارية للتعليم الأساسي بإدارة الإبراهيمية التعليمية، واطمأن من الطلاب على امتحان مادة اللغة العربية والخط للصف الرابع والخامس الابتدائي ومادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي فترة أولى وعدم خروجه عن المقرر الدراسي.

توفير الراحة بشكل دائم للطلاب 

كما اطمأن على توفير الراحة بشكل دائم للطلاب والطالبات مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة في لجان الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة. 

وأوصى بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لجميع بيانات الطلاب وتوقيع الملاحظين على تكت اسم الطلاب الموجود بورقة الإجابة، مشددا على عدم اصطحاب الموبيل داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين، فضلا عن الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة.

اقرأ المزيد:

«التعليم»: طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحانات اللغة العربية دون مشكلات

«التعليم» تطلق بثا مباشرا لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية

«التعليم»: أوراق أسئلة امتحانات النقل مؤمنة داخل غرفة مغلقة بالحديد

«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان «العربية» للصف الأول الثانوي عبر تليجرام

حظر الكتابة على الأدراج والحوائط.. تعليمات مهمة من «التعليم» لطلاب النقل
بقلم نظيمة البحرواي