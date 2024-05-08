منصة WATCH IT تكشف عن بوسترات جديدة لـ مسلسل دواعي السفر

نشرت منصة WATCH IT الإلكترونية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مجموعة من البوسترات الخاصة بمسلسل دواعي السفر الذي تُعرض أولى حلقاته 15 مايو الجاري.

وكشفت منصة WATCH IT عن بوسترات مسلسل دواعي السفر بطولة أمير عيد وكامل الباشا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

بوسترات أبطال مسلسل دواعي السفر

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT الإلكترونية مجموعة من البوسترات ومنها بوستر الفنان سمير حكيم الذي يقوم بدور «لطيف»، والفنان أيمن الشيوي الذي يقوم بدور «عثمان»، وأحمد فاضل في دور سمير».

أبطال مسلسل دواعي السفر

مسلسل دواعي السفر بطولة أمير عيد وكامل الباشا ونادين وأحمد غزي وأيمن الشيوي وأحمد فاضل وسمير حكيم ولأول مرة لاعب الجيتار آدم الألفي والكاتبة مريم نعوم وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد ناير.