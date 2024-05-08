وكيل «تعليم المنوفية»: تشكيل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الترم الثاني

أكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، تشكيل غرف عمليات فرعية في جميع الإدارات التعليمية بالمراكز لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والتي بدأت اليوم، بالإضافة إلى غرفة عمليات رئيسية في المديرية لمتابعة حسن سير العملية الامتحانية على مدار الساعة في جميع المدارس بنطاق المحافظة.

المرور على المدارس

وأكد «الفولي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تفقد لجان مدرسة الشهيد المقدم ياسر فريج الثانوية الجديدة، ولجان مدرسة سيدي خميس التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، وذلك من أجل الاطمئنان على سير الامتحانات وعدم وجود عوائق قد تواجه الطلاب، مشيرا إلى أنه يتم التعاون مع ديوان عام المحافظة وكل الأجهزة المعنية طول فترة الامتحانات.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وانطلقت أولى أيام امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية اليوم، وسط فرحة من الطلاب عقب خروجهم من اللجان الامتحانية بعد أداء امتحان اليوم الأول، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الثاني حتى 30 مايو المقبل.