بجنيهات قليلة.. مشروب سحري يُخلصك من سموم الجسم

يٌعاني العديد من الأشخاص من تراكم السموم في الجسم، نتيجة التعرض لمٌلوثات بيئية، أو استهلاك الطعام والمشروبات غير الصحية، أو نتيجة لعوامل أخرى، تسعى الأعضاء مثل الكبد والكلى للتخلص منها فورا، لكن قد يحتاج الجسم لمساعدة إضافية للتخلص من تراكم السموم، وهذا يعتمد على حالة الفرد ونوع السموم ومستوى تراكمها.

مشروب سحري يٌخلص الجسم من السموم فورًا.. بجنيهات قليلة

وقدم الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن» مشروب صحي، يُخلص الجسم من السموم، بمكونات صحية متوافرة في المنازل، كما إنها تحسن عملية المعدة والجهاز الهضمي.

- ديتوكس «الخيار والنعناع والليمون»

يعد ديتوكس «الخيار والنعناع والليمون، هو المشروب الأكثر شيوعاً لمنح الجسم أكبر قدر من الانتعاش و الحيوية و فعّاليته في تخليص الجسم من السموم، خاصة إن الخيار مفيد جداً للمعدة والجهاز الهضمي، كما ما يزيد من نقاء البشرة، وإليكم طريقة تحضيره.

المكونات:

2 لتر ماء

1 حبة خيار مقطعة شرائح

1 حبة ليمون مقطعة شرائح

10 أوراق نعناع

زنجبيل (اختياري)

طريقة التحضير:

اسكبي الماء في إبريق، ثم أضيفي لها كلّ المكونات، واتركيها لمدة 3-4 ساعات في الثلاجة أو لمدة يوم كامل

تناوليها بشكل يومي

طرق للتخلص من السموم في الجسم

هناك عدة طرق للتخلص من السموم في الجسم، التي تشمل:

شرب الماء:

يعتبر شرب كميات كافية من الماء أساسيًا لتطهير الجسم من السموم وتحفيز عملية الإخراج الطبيعية للسموم عبر البول والعرق.

تناول الأطعمة الصحية:

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات الطازجة، والمكونات الطبيعية مثل الثوم والكركم والزنجبيل، يمكن أن يساعد في تنظيف الجسم من السموم.

ممارسة الرياضة:

ممارسة النشاط البدني بانتظام يمكن أن يزيد من تدفق الدم والعرق، مما يساعد في التخلص من السموم من الجسم.