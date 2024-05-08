فتح متحفي «نجيب محفوظ وأم كلثوم» مجانا لمدة 13 يوما.. اعرف السبب

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش استقبال زوار متحفي نجيب محفوظ، الكائن خلف الجامع الأزهر بالقاهرة، وأم كلثوم بمنطقة منيل الروضة، مجانا من اليوم وحتى الاثنين 20 مايو الجاري، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف وفي إطار خطة وزارة الثقافة للحفاظ على تراث المبدعين.

اليوم العالمي للمتاحف

يشار إلى أن المجلس الدولي للمتاحف، أسس اليوم العالمي للمتاحف في عام 1977، واعتبر 18 مايو من كل عام يوما يحتفل فيه العالم بأهمية المتاحف ودورها التوعوي، التعليمي، الثقافي والفني، بهدف إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف للتواصل مع الجمهور ولفت انتباههم إلى الجهود المبذولة وأهمية دور المتاحف كمؤسسات تخدم المجتمع وتنميه، وأيضا الاشتراك بالأنشطة الإبداعية المختلفة.