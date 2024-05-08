الناقد الرياضي عثمان إبراهيم: مباراتا الأهلي مع الجونة والاتحاد بروفة مهمة للترجي

أشاد الناقد الرياضي، عثمان إبراهيم، بالمستوى الذي قدمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراتي الجونة والاتحاد السكندري، والتي شهدت غزارة تهديفية من جانب أبناء القلعة الحمراء.

وعانى رجال المدرب السويسري مارسيل كولر، من تراجع ملحوظ في الأداء والنتائج على الصعيد المحلي، رغم تحقيق نتائج مميزة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو ما أبرزه الناقد الرياض، عثمان إبراهيم في حديثه.

4 مؤجلات للأهلي في الدوري

وقال «عثمان»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «أجندة الأهلي توجد بها 4 مباريات بين إياب نصف النهائي وذهاب النهائي، وكان على الفارس الأحمر الفوز بها حتى يحافظ على حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري العام وضمان التأهل إلى منافسات دوري أبطال أفريقيا في نسخته المقبلة».

وتابع الناقد الرياضي: «الأهلي نجح في تحقيق الفوز في 3 مباريات، على الإسماعيلي والجونة والاتحاد السكندري، على الترتيب ويتبقى له مباراة ضد بلدية المحلة على ملعب الأخير، وسجل 9 أهداف واستقبل هدفين من الإسماعيلي والاتحاد، وهذا يعني تحسن كبير في الأداء الهجومي والدفاعي للأحمر مقارنة بما كان يقدمه في الدوري الممتاز، خلال الفترة الماضية».

عثمان: الأهلي تغلب على المعوقات

وأوضح قائلَا: «الأهلي استطاع التغلب على التماسك الدفاعي للجونة والاتحاد السكندري، وهذا ما يمثل بروفة مهمة لما سيحدث مع الفارس الأحمر في مباراة الترجي التونسي، الذي حافظ على نظافة شباكه في آخر 8 مباريات من بطولة دوري أبطال أفريقيا».