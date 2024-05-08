محافظ المنوفية يعتمد خرائط الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، خرائط الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بنطاق المحافظة، وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمراجعة والاعتماد بعد العرض على مجلس الوزراء، وفقاً لما جاء في المادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء وذلك اعتمادا على خرائط التصوير الجوي الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2023.

تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية

وأشار محافظ المنوفية، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى تقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة التصالح والإسراع في الخطوات بهدف التيسير على المواطنين وإنهاء الملفات، لافتا إلى أنه تنفيذا لنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون، تم تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، وتم تكليف مركز معلومات شبكات المرافق بالإسراع في تنفيذ الخرائط بأسرع وقت وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمراجعتها واعتمادها بعد العرض على مجلس الوزراء.

الإسراع في إنهاء ملفات التصالح

وأضاف «أبو ليمون» أنه لا يألوا جهدا في اتخاذ أي إجراءات من شانها الإسراع في إنهاء ملفات التصالح وفقا لمواد القانون، وأن العمل يجرى على قدم وساق في كافة المراكز التكنولوجية وانه أصدر أوامره بمد العمل في المراكز التكنولوجية على فترتين وتكثيف التوعية للمواطنين بأهمية الإسراع في استكمال ملفات التصالح الخاصة بهم حرصا على مصالحهم.