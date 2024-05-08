محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية لـ53 حالة إنسانية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لقاءاته بالحالات الإنسانية ضمن سلسلة «رد الجميل»، والتي حرص على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهل الحالات الأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

تسليم مساعدات مالية وعينية

وسلّم محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، مساعدات مالية وعينية ولحوم ومواد غذائية لـ53 حالة إنسانية بقيمة نحو 400 ألف جنيه لإعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية، ومراعاةً لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، فضلًا عن إرسال مساعدات مالية وعينية لمنازل عدد من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، مراعاةً لظروفهم الصحية الشديدة، ولتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات.

استحابة لطلبات المواطنين

ووجّه محافظ المنوفية، مديرية الصحة؛ بتحويل 20 حالة مرضية إلى مستشفيات الجامعة والمخ والأعصاب والتأمين الصحي؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتوفير العلاج المناسب لهم.

كما كلف محافظ المنوفية، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ14 حالة؛ لمساعدتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية، بجانب استخراج كروت خدمات متكاملة لعدد من ذوي الهمم.

ووجّه المحافظ، مدير مديرية التموين، ببحث إمكانية إضافة المواليد لـ 15 أسرة حتى يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة.

ومن جانبهم، أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة بالدعم الكامل والرعاية الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم، وتقديم يد العون لهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.