إيرادات الأفلام المصرية في دور العرض خلال 24 ساعة.. تقترب من 6 ملايين جنيه

حالة من الانتعاشة يشهدها شباك التذاكر المصري مع بداية 2024 مع طرح مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية في السينمات، ونجحت الأفلام المعروضة حاليا في تحقيق إيرادات بلغت 5 ملايين و821 ألف جنيه، عن أمس الجمعة في دور العرض السينمائي، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

فيلم الحريفة يتصدر قائمة الإيرادات

وتصدر فيلم الحريفة قائمة إيرادات الأفلام اليومية بمليونين و660 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم رحلة 404 ملايين و390 ألف جنيه، أما المركز الثالث كان من نصيب فيلم أبو نسب الذي حقق 593 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم المركز الرابع الإسكندراني والذي سجل 545 ألف جنيه.

«مقسوم» يتراجع إلى المركز التاسع في قائمة الإيرادات

في يومه الثالث بدور العرض السينمائي، حقق فيلم التجربة المكسيكية إيرادات يلغت 219 ألف جنيه، أما فيلم أنف وثلاث عيون فحقق 217 ألف جنيه، ويليه فيلم شماريخ الذي تراجع إلى المركز السابع بـ 40 ألف جنيه، أم فيلم عادل مش عادل فحقق إيرادات بلغت 35 ألف جنيه.

في المركز التاسع جاء فيلم مقسوم بـ 28 ألف جنيه، يليه فيلم ليلة العيد الذي حقق 25 ألف جنيه، أما فيلم أنا وابن خالتي لم يحقق سوى 4 آلاف جنيه، وتذيل قائمة الإيرادات فيلم ليه تعيشها لوحدك بـ924 جنيها.