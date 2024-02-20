المدارس البريطانية تفتش حقائب الطلاب لمنع الموبايل.. وسوناك يقع في موقف طريف

الهاتف من أكثر الأجهزة الإلكترونية المستخدمة خلال ساعات اليوم من قبل الجميع خاصة الشباب والأطفال، إلا أنَّ الإفراط في تصفحها ينتج عنه الكثير من الأضرار الصحية سواء من الناحية الجسدية أو النفسية، لذا حظرت استخدامها مختلف المدارس في المملكة المتحدة، حتى يتجنبها التلاميذ في المراحل التعليمية المختلفة أثناء تلقي الدروس.

بريطانيا تحظر الهواتف المحمولة في جميع المدارس

وبجانب حظر استخدام الهواتف المحمولة، فإنّ المدارس البريطانية أصدرت قرارًا بضرورة تفتيش حقائب الطلاب قبل دخولهم إلى الفصول الدراسية، من أجل تعزيز الانضباط في المؤسسات التعليمية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز».

رئيس وزراء بريطانيا يعلق على قرار منع الهواتف من المدارس

أثار مقطع فيديو نشره رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك عبر صفحته الرسمية على موقع «إكس» الاهتمام بسبب تشجيعه الأطفال على أهمية حظر الهواتف المحمولة في المدارس، لكنه احتوى على موقف طريف، إذ أنه بدأ يتحدث عن الموضوع بشكل مفصل إلا أنَّ رنين هاتفه قطع عليه استكمال الكلام، حينما كان يتحدث عن أضرار التعامل مع «التليفون» خلال ساعات الدراسة.

وتابع «ريشي» قائلا: «واحدة من أكبر المسائل التي يتعامل معها الأطفال والمدرسون كل يوم هي تأثير الهواتف عليهم، انظروا كم هذا محبطا، نحو ثلث تلاميذ المدارس الثانوية دروسهم تعطلت بسبب الهاتف».

وأضاف «ريشي» خلال المقطع، «نحن نعلم أن الهواتف تسبب الانشغال في الفصل الدراسي وتسبب التنمر للطلاب، لذا فقد حظرتها بعض المدارس بالفعل، ما أدى إلى بيئة تعليمية أكثر أمانا للطفل، نحن الآن ننشر إرشادات إيجابية، لتحصل جميع المدارس على الدعم، لأننا نحرص على أن يحصل أبنائنا على التعليم الذي يستحقونه».