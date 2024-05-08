شقيق ياسمين عبدالعزيز يثير الجدل حول عودتها للعوضي.. ماذا قال؟

أثار الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حالة من الجدل بعد تلميحه عن عودة شقيقته إلى الفنان أحمد العوضي، وذلك في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر وائل صورًا تجمعه بـ ياسمين، وعلق عليها قائلاً: «إللي يسعدك يسعدني، والجاي أحلى وكله خير، والمياه هترجع لمجاريها والكل هيتراضى، ربنا يصلح حالنا وحالكم».

وكتبت متابعة لـ حساب وائل عبدالعزيز تعليقاً كان نصه: «يعني هترجع للعوضي؟ فرحني بالله عليك، فرد عليها بقوله: هيحصل».

ظهور ياسمين عبدالعزيز مع صاحبة السعادة

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد حلت ضيفة على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، ولم تتمالك دموعها عند حديثها عن طليقها الفنان أحمد العوضي التي قالت إنها تعشقه، وشددت على أنه الحب الوحيد في حياتها.

ياسمين عبدالعزيز ترفض الإفصاح عن سبب طلاقها من العوضي

ولم تفصح ياسمين عبدالعزيز عن سبب طلاقها من أحمد العوضي، ولكنها شددت على أن العلاقة بينهما طيبة.