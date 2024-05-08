ياسمين عبدالعزيز عن التعاون مع أحمد حلمي: مينفعش اشتغل مع حد مش بحبه

قالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إنها عندما اتجهت للسينما كانت الفنانات يفضلن اللون الرومانسي، وهو ما لم تحبه، وأرادت أن تقدم شيئا مختلفا، وهو الكوميدي.

وأضافت «عبدالعزيز»، في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc»: «أول تجربة لي كانت فيلم رشة جريئة، وهو فيلم عظيم وتجربة مختلفة، وقبلها شاركت في مسرحية كده أوكيه وكان عمري 19 سنة».

وحول التعاون مع الفنان أحمد حلمي في فيلم زكي شان، قالت الفنانة: «أخويا، استمتعت معه في الشغل، مينفعش اشتغل مع حد إلا واكون بحبه عشان الشغل يطلع حلو، أهم حاجة اللي ورا الكاميرا لأنه بيطلع في الكاميرا والناس فاهمة كل حاجة وعارفة كل حاجة وعارفة مين الحقيقي ومين الكذاب».