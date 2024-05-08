بعد 21 عاما من عرضها.. ياسمين عبدالعزيز تروي كواليس مسرحية كدة أوكيه

رغم مرور سنوات طويلة على مرور العرض الأول من مسرحية كدة أوكيه، التي عرضت عام 2003، إلا أن الفنانة ياسمين عبد العزيز ما زالت تحمل مشاعر كثيرة، عند تذكرها الكواليس الكوميدية التي جمعتها بالفنانين مثل أحمد السقا، منى زكي، شريف منير، خلال التصوير الذي استمر قرابة الـ3 سنوات «كأنه بيتنا التاني».

كواليس مسرحية كدة أوكيه

«مسرحية كدة أوكيه دي من أحلى الحاجات اللي عملتها.. سيبك من المسرحية، عايزة أقولك فيه بلاوي تانية ورا الكواليس».. هكذا أوضحت ياسمين عبد العزيز، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «DMC».

وتابعت «عبدالعزيز» أنها والفنانة منى زكي، كان بينهما مشاكل خلال بدء المسرحية: «أول المسرحية كنت متخانقة مع منى زكي، بس بعد كدة لما حِملت وجيت أمشي عيطت أوي، وزعلت عشاني، وعندي موقف مع أحمد السقا قلب بخناقة في الآخر».

مقلب مع السقا تحول إلى خناقة

خلال تصوير مسرحية كدا أوكيه، كل ممثل لديه غرفة خاصة به: «كل واحد عنده أوضته، بيعمل فيها اللي عايزه، وبيدهنها عشان قعدنا نعمل مسرح 3 سنين، فـ كأنه بيتنا وأنا كنت داهنة أوضتي نبيتي عشان بحبه أوي خلصت الفقرة بتاعتي، وراجعة الأوضة، فـ دخلت لقيت الأوضة كلها أبيض والبنت المساعدة أبيض».. وفق «ياسمين».

مقلب من الفنان أحمد السقا حينما غير لون غرفة «ياسمين» إلى الأبيض، عن طريق استخدام طفاية الحريق، «استنيت لما دخل المسرح، وروحت نازلة أوضته تحت، وقعدت أرشها كلها، وروحت رامية الطفاية وجريت»، مشيرة إلى أنها تصنعت المفاجأة، وكأنها لم تفعل شيء، وحينما علم «السقا» بفعلتها توعد لها بالعقاب.

«قعد يلف عليا لحد ما عرف إني جوة المسرح خلصت فقرتي وجريت على أوضة الراقصين، قلت لهم لو أحمد السقا جه صوتوا، وقولوا إنكم بتغيروا، وهو قعد يدور عليا لحد ما جه الأوضة، فـ قالوا زي ما قلت لهم» على حد تعبير «ياسمين»، موضحة أن المدير علم بفعلتها، وتحول المقلب إلى «خناقة»: «هو اللي بدأ الأول أنا معملتش حاجة».